Ребров: Команда розуміла, за рахунок чого можемо грати на рівні збірної Німеччини

Головний тренер збірної України Сергій Ребров вважає, що гравці національної команди змогли зіграти на рівні команди Німеччини.

Про це він розповів у післяматчевому коментарі.

"Головна мета — підготуватися до старту Євро. Я вважаю, що ця гра була корисною для нас та збірної Німеччини. На жаль, наразі гравці не готові на 100%, але у нас попереду два тижні підготовки.

Те що я сьогодні побачив — це велике бажання гравців, велике бажання грати на оборону. Сьогодні ми багато оборонялися, але у нас була команда, яка розуміла за рахунок чого ми можемо грати на рівні збірної Німеччини.

Я радий, що зараз ми тут. Я радий, що ми зіграли з Німеччиною, яка є найважливішим партнером України у війні. Ми дуже вдячні Німеччині.

На жаль, в нашій країні футбол зараз не на першому місці. Дуже важливо, щоб всі у світі підтримували Україну в цій війні. І тоді, я впевнений, дуже скоро футбол буде в нас знову на першому місці", — сказав Ребров.