Вкрай невдалий вересневий збір: Ребров — про поразки від Албанії та Чехії

Головний тренер збірної України Сергій Ребров очікує покращення гри своїх підопічних у наступних матчах.

Про це наставник "синьо-жовтих" повідомив в Instagram.

"На жаль вкрай невдалий вересневий збір. Дві поразки залишають нам багато роботи цієї осені", — заявив тренер.

Наставник подякував уболівальникам за підтримку та попросив про підтримку в наступних матчах.

"Дякую вболівальникам, які створили чудову атмосферу на обох поєдинках, навіть у номінально виїзному проти Чехії. Нам всім дуже неприємно підводити вас, тому можу тільки вибачитись за те що ми не змогли потішити вас кращими результатами та попросити зберегти вашу віру в нас", — зазначив фахівець.

Тренер національної команди сподівається, що ситуацію можна буде виправити в жовтні.

"Хочеться ці негативні емоції утворити в мотивацію на жовтневі домашні поєдинки, які будуть вкрай важливі, щоб виправити ситуацію у групі", — написав Ребров.

У Лізі націй-2024/25 "жовто-сині" стартували з двох поразок — у 1 турі програли Албанії, а у 2-му — Чехії.

У жовтні національна команда зіграє два домашні поєдинки проти Грузії (11 жовтня) та Чехії (14 жовтня).