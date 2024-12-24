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Нагорняк: В найближчі роки Епіцентр гратиме в УПЛ

Микола Дендак — 24 грудня 2024, 12:15
Нагорняк: В найближчі роки Епіцентр гратиме в УПЛ
Сергій Нагорняк

Головний тренер першолігового Епіцентра Сергій Нагорняк пророкує своїй команді виступи в Українській Прем'єр-лізі вже найближчим часом.

Його слова передає Український футбол.

"Робимо все для того, щоб підвищитися у класі. Завжди хочеться грати у конкуренції з найсильнішими. Якщо не ставити перед собою амбітні завдання, то навіщо тоді грати у футбол?

Олександр Герега робить все для того, щоб у фінансовому плані почувалися впевнено. Клубна інфраструктура не відповідає вимогам УПЛ, проте щомісяця клуб працює у цьому напрямку.

Ми створили свою жіночу команду, у нас є власна Академія. Всі ми живемо у непростий час, але рухаємося вперед. Завдяки компанії «Епіцентр» у нас є стабільність зараз. Впевнений, що в найближчі роки Епіцентр гратиме в УПЛ", – сказав наставник.

Нагадаємо, саме Епіцентр є лідером турнірної таблиці Першої ліги. У команди 29 очок за 14 турів. У другого Агробізнеса 28 балів, ще три клуби мають 25 залікових пунктів.

Епіцентр Чемпіонат України, Перша ліга Чемпіонат України, УПЛ Сергій Нагорняк

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