Нагорняк: В найближчі роки Епіцентр гратиме в УПЛ
Головний тренер першолігового Епіцентра Сергій Нагорняк пророкує своїй команді виступи в Українській Прем'єр-лізі вже найближчим часом.
Його слова передає Український футбол.
"Робимо все для того, щоб підвищитися у класі. Завжди хочеться грати у конкуренції з найсильнішими. Якщо не ставити перед собою амбітні завдання, то навіщо тоді грати у футбол?
Олександр Герега робить все для того, щоб у фінансовому плані почувалися впевнено. Клубна інфраструктура не відповідає вимогам УПЛ, проте щомісяця клуб працює у цьому напрямку.
Ми створили свою жіночу команду, у нас є власна Академія. Всі ми живемо у непростий час, але рухаємося вперед. Завдяки компанії «Епіцентр» у нас є стабільність зараз. Впевнений, що в найближчі роки Епіцентр гратиме в УПЛ", – сказав наставник.
Нагадаємо, саме Епіцентр є лідером турнірної таблиці Першої ліги. У команди 29 очок за 14 турів. У другого Агробізнеса 28 балів, ще три клуби мають 25 залікових пунктів.