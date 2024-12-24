Нагорняк: В найближчі роки Епіцентр гратиме в УПЛ

Головний тренер першолігового Епіцентра Сергій Нагорняк пророкує своїй команді виступи в Українській Прем'єр-лізі вже найближчим часом.

Його слова передає Український футбол.

"Робимо все для того, щоб підвищитися у класі. Завжди хочеться грати у конкуренції з найсильнішими. Якщо не ставити перед собою амбітні завдання, то навіщо тоді грати у футбол?



Олександр Герега робить все для того, щоб у фінансовому плані почувалися впевнено. Клубна інфраструктура не відповідає вимогам УПЛ, проте щомісяця клуб працює у цьому напрямку.

Ми створили свою жіночу команду, у нас є власна Академія. Всі ми живемо у непростий час, але рухаємося вперед. Завдяки компанії «Епіцентр» у нас є стабільність зараз. Впевнений, що в найближчі роки Епіцентр гратиме в УПЛ", – сказав наставник.