Взагалі не розглядаю Україну: Кривцов розповів про подальший розвиток кар'єри
Колишній захисник Інтер Маямі та збірної України Сергій Кривцов не розглядає свого повернення в Українську Прем'єр-лігу.
Про це він сказав у інтерв'ю YouTube-каналу колишнього ексголкіпера Динамо Денису Бойко.
"Зараз я розумію, що, мабуть, це трансферне вікно буде, як лакмусовий папір. Якщо я знайду команду, я продовжу ще, як Бог дасть, 2-3 роки, а потім уже будемо дивитися далі.
Взагалі-то не розглядав Україну – не тому, що УПЛ зараз не на тому рівні чи якісь там футболісти молоді, а просто в цілях безпеки дітей. Тому що ми говорили з дружиною дуже багато на цю тему – що окремо ми не можемо жити. Ми завжди сваримося, завжди якісь у нас непорозуміння – тобто ми повинні бути разом.
Але я розумію: якщо в мене є така можливість, щоб мої діти жили в безпеці, навчалися в найкращих школах, університетах, то я зі свого боку робитиму це", – пояснив свою позицію гравець.
Кривцов також додав, що мав кілька пропозицій з Європи.
"Були 2-3 варіанти з Європи, але, я ж кажу, на той час я розглядав конкретно Америку і хотів там залишитися. Зараз я відкритий до пропозицій. Є якісь варіанти, але поки так, на олівці", – додав Кривцов.
Нагадаємо, колишній гравець збірної України Сергій Кривцов залишив Інтер Маямі 9 грудня. У контракті була опція продовження, але клуб відхилив її.