Ексфутболіст Динамо та Зорі став гравцем Олександрії

Півзахисник Динамо Сергій Булеца повернувся до Української Прем'єр-ліги та став гравцем Олександрії.

Про це свідчить картка футболіста на сайті УПЛ.

За даними порталу Transfermarkt, сторони підписали контракт до літа 2027 року, а лідер чемпіонату України отримав за свого гравця 600 тисяч євро.

Останнім клубом Булеци була Лехія з Гданська, за яку він виступав на правах оренди.

Раніше Сергій також захищав кольори Заглембе, Дніпра-1 та Зорі, у якій провів свої найкращі роки кар'єри на даний час.

У першій половині сезону Булеца провів за Лехію 173 хвилини у 8 матчах і не відзначався результативними діями. Після зимової паузи він не потрапляв до заявки команди на матчі другої частини сезону, після чого достроково залишив команду.

Зазначимо, що вже сьогодні Динамо та Зоря зіграють очний матч в межах 21 туру УПЛ. На сайті "Чемпіон" буде доступна пряма онлайн-трансляція поєдинку.