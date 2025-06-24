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Сельта підписала форварда Брюгге

Олег Дідух — 24 червня 2025, 14:56
Сельта підписала форварда Брюгге
Ферран Жутгла
ФК Сельта

Форвард бельгійського Брюгге Ферран Жутгла перейшов у Сельту.

Про це повідомляє пресслужба іспанського клубу.

За їхньою інформацією, контракт розрахований на чотири роки – до літа 2029 року. Згідно з інформацією ЗМІ, трансфер 26-річного іспанця обійшовся Сельті у 6 мільйонів євро.

Жутгла виступав за Брюгге з літа 2022 року. В поточному сезоні взяв участь у 54 матчах у всіх турнірах, відзначившись 14 голами та 7 асистами.

Раніше Жутгла грав за резервну команду Барселони. Форвард є вихованцем Еспаньола.

Нагадаємо, минулого тижня Сельта продала у Вулвергемптон свого вінгера Фера Лопеса за 25 мільйонів євро.

Минулий сезон Сельта завершила на сьомому місці в турнірній таблиці Ла Ліги, пробившись у Лігу Європи.

Брюгге Сельта

Сельта

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