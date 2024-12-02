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Пропрацював лише 2 місяці: Партизан відправив у відставку тренера

Руслан Травкін — 2 грудня 2024, 18:13
Пропрацював лише 2 місяці: Партизан відправив у відставку тренера
x.com/FKPartizanBG

Сербський Партизан оголосив про відставку Саво Мілошевича з посади головного тренера команди.

Про це повідомила клубна пресслужба.

51-річний фахівець сам вирішив піти. Після обговорень між Предрагом Міятовичем та Данко Лазовичем було прийняте рішення прийняти його прохання.

Мілошевич очолив клуб 27 вересня. За цей час "трунарі" під його керівництвом зіграли 8 матчів, здобули 6 перемог та 2 зіграли внічию.

51-річний серб грав за Партизан з 1992 по 1995, а також очолював клуб протягом сезону 2019/2020. Під його керівництвом команда здобула Кубок Сербії.

Нагадаємо, що "трунарі" невдало почали сезон. Спочатку був погром від київського Динамо у кваліфікації Ліги чемпіонів. Потім команда почергово вилетіла з відбіркових раундів Ліги Європи та Ліги конференцій, чим повторила ганебний рекорд Дніпра-1.

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Партизан

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