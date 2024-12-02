Пропрацював лише 2 місяці: Партизан відправив у відставку тренера

Сербський Партизан оголосив про відставку Саво Мілошевича з посади головного тренера команди.

Про це повідомила клубна пресслужба.

51-річний фахівець сам вирішив піти. Після обговорень між Предрагом Міятовичем та Данко Лазовичем було прийняте рішення прийняти його прохання.

Мілошевич очолив клуб 27 вересня. За цей час "трунарі" під його керівництвом зіграли 8 матчів, здобули 6 перемог та 2 зіграли внічию.

51-річний серб грав за Партизан з 1992 по 1995, а також очолював клуб протягом сезону 2019/2020. Під його керівництвом команда здобула Кубок Сербії.

ℹ️ Fudbalski klub Partizan obaveštava javnost da je Savo Milošević podneo ostavku na funkciju šefa stručnog štaba prvog tima. Nakon razgovora sa članovima Radne grupe zaduženim za sportska pitanja, Predragom Mijatovićem i Dankom Lazovićem, doneta je zajednička odluka o… pic.twitter.com/R3p6dg8vIN — FK Partizan (@FKPartizanBG) December 2, 2024

Нагадаємо, що "трунарі" невдало почали сезон. Спочатку був погром від київського Динамо у кваліфікації Ліги чемпіонів. Потім команда почергово вилетіла з відбіркових раундів Ліги Європи та Ліги конференцій, чим повторила ганебний рекорд Дніпра-1.