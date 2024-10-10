Саутгейт спростував чутки про перехід до Манчестер Юнайтед

Колишній головний тренер збірної Англії Гарет Саутгейт спростував чутки про те, що він може незабаром очолити Манчестер Юнайтед.

54-річного британського фахівця цитує Фабріціо Романо:

"Я не буду тренувати протягом наступного року, я впевнений в цьому. Мені потрібно дати час самому собі на ухвалення хороших рішень. Це важливий крок, і мені потрібен час", – заявив фахівець.

Нагадаємо, Саутгейт покинув посаду головного тренера збірної Англії у липні поточного року після поразки від Іспанії у фіналі Євро-2024. Він очолював команду з 2016 року.

Після цього чутки неодноразово відправляли Саутгейта у різні англійські клуби, в тому числі – в Манчестер Юнайтед, де позиції Еріка тен Гага зараз вкрай хиткі.