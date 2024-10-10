Саутгейт спростував чутки про перехід до Манчестер Юнайтед
Гарет Саутгейт
Getty Images
Колишній головний тренер збірної Англії Гарет Саутгейт спростував чутки про те, що він може незабаром очолити Манчестер Юнайтед.
54-річного британського фахівця цитує Фабріціо Романо:
"Я не буду тренувати протягом наступного року, я впевнений в цьому. Мені потрібно дати час самому собі на ухвалення хороших рішень. Це важливий крок, і мені потрібен час", – заявив фахівець.
Нагадаємо, Саутгейт покинув посаду головного тренера збірної Англії у липні поточного року після поразки від Іспанії у фіналі Євро-2024. Він очолював команду з 2016 року.
Після цього чутки неодноразово відправляли Саутгейта у різні англійські клуби, в тому числі – в Манчестер Юнайтед, де позиції Еріка тен Гага зараз вкрай хиткі.