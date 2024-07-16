Саутгейт: Для мене було честю всього життя тренувати збірну Англії

Гарет Саутгейт прокоментував свою відставку з посади головного тренера збірної Англії.

Його слова наводить BBC.

"Для мене, як гордого англійця, було честю всього життя тренувати збірну Англії. Для мене це означало все, і я віддавав цій роботі всі сили. Але настав час змін і нової глави.

У складі, який ми привезли в Німеччину, багато молодих талантів, і вони здатні виграти трофей, про який ми всі так мріємо. У нас найкращі вболівальники у світі, і їх підтримка дуже важлива для мене. Я вболівальник збірної Англії і завжди ним залишатимусь.

З нетерпінням буду слідкувати за тим, як гравці будуть створювати ще більше особливих моментів, об’єднувати та надихати націю. Дякую, Англія, за все", — сказав Саутгейт.