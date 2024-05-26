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Саутгемптон з першої ж спроби повернувся в АПЛ

Игорь Чернявский — 26 травня, 19:20
Саутгемптон з першої ж спроби повернувся в АПЛ

Саутгемптон мінімально здолав Лідс у фіналі плей-оф Чемпіоншипу та здобув путівку в Англійську Прем’єр-лігу.

"Святі" повернулися у вищий дивізіон англійського футболу після річної відсутності. Раніше підвищення у класі собі також гарантували Лестер та Іпсвіч. З АПЛ вилетіли Шеффілд Юнайтед, Бернлі та Лутон.

Чемпіоншип
 Фінал плей-оф, 26 травня

Лідс — Саутгемптон 0:1 (0:1)

Гол: Армстронг 24

Зазначимо, що в регулярному чемпіонаті Саутгемптон посів 4 місце, набравши на 3 пункти менше, ніж Лідс.

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Саутгемптон

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