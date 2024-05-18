На крок ближче до повернення в АПЛ: Саутгемптон вийшов у фінал плей-оф Чемпіоншипу

Саутгемптон здолав Вест Бромвіч у матчі-відповіді 1/2 фіналу плей-оф Чемпіошипу. Гра завершилася з рахунком 3:1.

Цікаво, що всі голи у двоматчевому протистоянні були забиті в другому таймі другого поєдинку.

Чемпіоншип

1/2 плей-оф

Саутгемптон – Вест Бромвіч 3:1 (перший матч – 0:0)

Голи: 1:0 – Смоллбоун 49, 2:0 – Армстронг 78, 3:0 Армстронг 86, 3:1 – Кіпре 90+7

Оскільки в першій зустрічі була зафіксована нульова нічия, "святі" вийшли у фінал, який відбудеться 26 травня на "Вемблі". У вирішальному матчі за право виступати в Англійській Прем’єр-лізі Саутгемптон зіграє з Лідсом, який пройшов Норвіч (4:0).

Зазначимо, що обидва фіналісти плей-оф Чемпіоншипу минулого сезону виступали в АПЛ. Раніше до елітного вже дивізіону повернулися Лестер та Іпсвіч.