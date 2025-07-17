Трабзонспор ухвалив рішення щодо майбутнього Сікана

Український форвард Данило Сікан продовжить виступи за Трабзонспор.

Про це пише Fanatik.

Незважаючи на зацікавленість інших клубів турецької Суперліги, таких як Коджаеліспор і Газ’янтеп, 23-річний нападник залишиться в команді "бордово-синіх".

Рішення було прийнято після звіту нового головного тренера Фатіха Текке, який висловив довіру до гравця.

У попередньому сезоні Сікан зіграв 18 матчів за Трабзонспор, відзначившись 3 голами та 2 результативними передачами.

Раніше повідомлялося, що Трабзонспор відхилив дві пропозиції від Лаціо щодо Батагова.