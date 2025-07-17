Українська правда
Усі розділи
Усі на базу!
Чемпіон Футбол

Трабзонспор ухвалив рішення щодо майбутнього Сікана

Андрій Мошкун — 17 липня 2025, 14:31
Трабзонспор ухвалив рішення щодо майбутнього Сікана
ФК Трабзонспор

Український форвард Данило Сікан продовжить виступи за Трабзонспор.

Про це пише Fanatik.

Незважаючи на зацікавленість інших клубів турецької Суперліги, таких як Коджаеліспор і Газ’янтеп, 23-річний нападник залишиться в команді "бордово-синіх".

Рішення було прийнято після звіту нового головного тренера Фатіха Текке, який висловив довіру до гравця.

У попередньому сезоні Сікан зіграв 18 матчів за Трабзонспор, відзначившись 3 голами та 2 результативними передачами.

Раніше повідомлялося, що Трабзонспор відхилив дві пропозиції від Лаціо щодо Батагова.

Трабзонспор Данило Сікан Чемпіонат Туреччини, Суперліга

Данило Сікан

Вінгер Динамо зацікавив одного за аутсайдерів чемпіонату Туреччини
Був здивований, – Сікан розповів про свій трансфер у Трабзонспор
Їх потрібно ледь не бити щодня, – Сікан відверто розповів про бразильців Шахтаря
Трабзонспор повісив цінник на Сікана
Чемпіон Данії може підписати українського нападника

Останні новини