Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Саррі: Бути тренером Бока Хуніорс — моя мрія

Олександр Булава — 11 вересня, 20:59
Саррі: Бути тренером Бока Хуніорс — моя мрія
Мауріціо Саррі
Getty images

Колишній тренер Наполі, Челсі та Лаціо Мауріціо Саррі в майбутньому хотів би попрацювати наставником аргентинського Бока Хуніорс.

Цитує тренера Фабріціо Романо.

"Стати новим тренером Бока Хуніорс було б для мене мрією.

Це божевільна мрія, я не знаю, чи можливо це, але я хотів би мати шанс одного разу очолити Боку.

Бути менеджером Боки на "La Bombonera" (стадіон клубу - прим.) було б чудово", — заявив Саррі.

Останнім місцем роботи Мауріціо був Лаціо, де він працював з червня 2021 по березень 2024 року. Також він тренував Санджованнізе, Пескару, Ареццо, Авелліно, Верону, Перуджу, Гроссето, Алессандрію, Сорренто, Емполі, Наполі, Челсі та Ювентус.

Зазначимо, що Бока Хуніорс є одним з найтитулованіших клубів Південної Америки. На рахунку "жовто-синіх" 35 перемог у чемпіонаті Аргентини та 6 у Кубку Лібертадорес.

Бока Хуніорс Мауріціо Саррі

Бока Хуніорс

Ювентус оголосив про трансфер 15-річного аргентинця
Брайтон зробив Бока Хуніорс пропозицію щодо латераля Барко
Рікельме обраний президентом Бока Хуніорс
Флуміненсе переграв Бока Хуніорс і виграв Кубок Лібертадорес
Бока Хуніорс оголосив про підписання Кавані

Останні новини