Саррі: Бути тренером Бока Хуніорс — моя мрія

Колишній тренер Наполі, Челсі та Лаціо Мауріціо Саррі в майбутньому хотів би попрацювати наставником аргентинського Бока Хуніорс.

Цитує тренера Фабріціо Романо.

"Стати новим тренером Бока Хуніорс було б для мене мрією. Це божевільна мрія, я не знаю, чи можливо це, але я хотів би мати шанс одного разу очолити Боку. Бути менеджером Боки на "La Bombonera" (стадіон клубу - прим.) було б чудово", — заявив Саррі.

Останнім місцем роботи Мауріціо був Лаціо, де він працював з червня 2021 по березень 2024 року. Також він тренував Санджованнізе, Пескару, Ареццо, Авелліно, Верону, Перуджу, Гроссето, Алессандрію, Сорренто, Емполі, Наполі, Челсі та Ювентус.

Зазначимо, що Бока Хуніорс є одним з найтитулованіших клубів Південної Америки. На рахунку "жовто-синіх" 35 перемог у чемпіонаті Аргентини та 6 у Кубку Лібертадорес.