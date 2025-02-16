Новачок Мілана повторив досягнення Шевченка
Сантьяго Хіменес та Рафаель Леау
Мілан
Зимовий новачок Мілана Сантьяго Хіменес повторив досягнення Андрія Шевченка у матчі з Вероною.
Про це повідомляє Opta.
Мексиканський футболіст став третім гравцем з 1994 року, який забив у перших двох домашніх матчах "россонері". Раніше це вдавалось лише українцю та Крістіану Пулішичу.
Зазначимо, що Хіменес приєднався до італійського клубу взимку 2025 року за 32 мільйони євро з Феєнорда.
В перших чотирьох матчах за новий клуб Сантьяго забив два голи та віддав один асист.
Раніше нападник Манчестер Сіті Ерлінг Голанд обійшов Шевченка за кількістю голів в межах Ліги чемпіонів.