Новачок Мілана повторив досягнення Шевченка

Зимовий новачок Мілана Сантьяго Хіменес повторив досягнення Андрія Шевченка у матчі з Вероною.

Про це повідомляє Opta.

Мексиканський футболіст став третім гравцем з 1994 року, який забив у перших двох домашніх матчах "россонері". Раніше це вдавалось лише українцю та Крістіану Пулішичу.

3 - Santiago Giménez became the third player to score in each of his first two Serie A appearances for Milan in the three points for a win era – among those in their debut season in the competition – after Andriy Shevchenko and Christian Pulisic. Fierce.#MilanVerona pic.twitter.com/yMAfgmCH9R — OptaPaolo (@OptaPaolo) February 15, 2025

Зазначимо, що Хіменес приєднався до італійського клубу взимку 2025 року за 32 мільйони євро з Феєнорда.

В перших чотирьох матчах за новий клуб Сантьяго забив два голи та віддав один асист.

Раніше нападник Манчестер Сіті Ерлінг Голанд обійшов Шевченка за кількістю голів в межах Ліги чемпіонів.