Мілан на 5 тижнів втратив Сантьяго Хіменеса

Олег Дідух — 5 листопада 2025, 12:11
Мілан на 5 тижнів втратив Сантьяго Хіменеса
Нападник Мілана та збірної Мексики Сантьяго Хіменес пропустить близько 5 тижнів через травму гомілки.

Про це повідомляє ESPN Mexico.

Йдеться про застарілу травму, яка турбувала 24-річного нападника дедалі сильніше. Про це розповів сам Хіменес на своїй сторінці в Instagram.

"Останніми місяцями я грав із травмою гомілки, яка не дозволяла мені проявити себе на 100% та почуватися спокійно на полі. Через велике бажання допомагати команді я продовжував грати, але біль ставав усе сильнішим, і наступив момент, коли треба зупинитися. Зараз я повинен відновитися, щоби повернутися якомога швидше", – написав мексиканець.

У поточному сезоні на рахунку Хіменеса 1 гол і 2 асисти в 11 матчах за Мілан у всіх турнірах. Раніше повідомлялося про те, що він може увійти в угоду щодо трансферу Артема Довбика в Мілан.

