Нападник Мілана зацікавив середняків АПЛ
Сантьяго Хіменес та Рафаель Леау
Мілан
Нападник Мілана Сантьяго Хіменес може стати одноклубником Єгора Ярмолюка у Брентфорді.
Про це повідомляє Calciomercato.
У послугах 24-річного мексиканця зацікавлений не тільки Брентфорд, а й сенсаційний Сандерленд, який наразі посідає четверте місце у турнірній таблиці.
Цікаво, що сам Хіменес, попри важкий старт сезону, не розглядає можливості відходу з Мілану, оскільки планує доводити свою профпригодність.
На рахунку форварда 11 матчів у всіх турнірах, в яких він забив один гол (у Кубку Італії) та віддав дві результативні передачі.
Раніше повідомлялось про інтерес Мілана до воротаря збірної України.