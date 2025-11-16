Українська правда
Нападник Мілана зацікавив середняків АПЛ

Володимир Максименко — 16 листопада 2025, 11:41
Сантьяго Хіменес та Рафаель Леау
Мілан

Нападник Мілана Сантьяго Хіменес може стати одноклубником Єгора Ярмолюка у Брентфорді.

Про це повідомляє Calciomercato.

У послугах 24-річного мексиканця зацікавлений не тільки Брентфорд, а й сенсаційний Сандерленд, який наразі посідає четверте місце у турнірній таблиці.

Цікаво, що сам Хіменес, попри важкий старт сезону, не розглядає можливості відходу з Мілану, оскільки планує доводити свою профпригодність.

На рахунку форварда 11 матчів у всіх турнірах, в яких він забив один гол (у Кубку Італії) та віддав дві результативні передачі.

Раніше повідомлялось про інтерес Мілана до воротаря збірної України.

