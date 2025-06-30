20-річний український нападник підпише контракт із Сандерлендом – джерело

Український нападник Сандерленда U-21 Тімур Тутєров підпише новий контракт з англійським клубом.

Про це повідомляє журналіст Ендрю Тодос.

20-річний форвард підпише дворічну угоду - до літа 2027 року. Фінансові деталі невідомі.

У минулому сезоні футболіст зіграв у 16 матчах за команду U-21, в яких відзначився 4 голами. Наразі він ще не дебютував за основну команду.

Нагадаємо, Тутєров перейшов з ковалівського Колоса в Сандерленд у квітні 2023 року.

Зазначимо, що у складі Сандерленда вже є український форвард в особі Назарія Русина. Проте англійці мають намір продати його.

Також була інформація, що англійський клуб зацікавлений у трансфері нападник київського Динамо Владислава Ваната.