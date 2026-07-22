Ліверпуль підписав талановитого півзахисника з Колумбії

Ліверпуль оголосив про трансфер 17-річного атакувального півзахисника із колумбійського Атлетико Насьйональ Самуеля Мартінеса.

Про це повідомляє клубний сайт.

Молодий футболіст приєднається до академії англійського гранда напередодні сезону-2027/28. Портал Transfermarkt зазначає, що Мартінес виступатиме за молодіжну команду "мерсисадйців" U-21.

За своєю спиною Мартінес має 6 ігор за юнацьку збірну Колумбії U-17, з якою він тріумфував на чемпіонаті Південної Америки. Під час турніру відзначився 3 гольовими передачами.

Була інформація, що Ліверпуль заплатить за трансфер юного футболіста один мільйон доларів, а Атлетико Насьйональ збереже відсоток від наступног продажу Самуеля.

Раніше повідомлялося, що "мерсисайдці" продовжили контракт із півзахисником збірної Угорщини Домініком Собослаєм.