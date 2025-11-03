Саліба розповів, чи готовий перейти до Реала
Вільям Саліба
Центральний захисник Арсенала Вільям Саліба, якого раніше пов’язували з потенційним переходом у Реал, вирішив залишитися в лондонському клубі та нещодавно підписав новий контракт із Канонірами.
Його слова цитує Footmercato.
"Звісно, інтерес таких клубів, як Реал, може спокусити будь-кого. Це дає додаткову мотивацію розвиватися, але я вирішив залишитися в Арсеналі. Моє завдання – спершу виграти трофеї тут, а вже потім думати про майбутнє", – зазначив Саліба.
У сезоні 2025/26 французький оборонець уже провів 12 поєдинків за Арсенал у всіх турнірах, записавши до свого активу одну результативну передачу. Загалом у складі лондонців Саліба відіграв 146 матчів, у яких забив 7 м’ячів і зробив 3 асисти.
