Потрібно створювати нову команду: Саленко – про кризу в Динамо

Колишній форвард Динамо Олег Саленко відреагував на кризу в київському клубі.

Цитує футболіста Meta.ua.

"Біло-сині" здобули одну перемогу у восьми матчах чемпіонату України.

"Потрібно створювати нову команду. Можна втратити півроку-рік, але потім все буде добре. Це мені говорив Валерій Лобановський. З цими словами і в нинішній ситуації я згоден на 1000%.

Президент Динамо Ігор Суркіс сказав, що довіряє Шовковському і вірить в його прогрес, як тренера? Тоді ми просто сліпі. Немає кризи? Брехня.

Якщо припустити, що Динамо очолить іноземний фахівець? Нічого не зміниться. Зараз через війну до нас навряд чи хтось приїде. Я вже не раз говорив, що потрібен свій жорсткий тренер, який би робив команду так, як він бачить, а не за деякими іншими принципами...", - розповів Саленко.