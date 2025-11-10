Потрібно створювати нову команду: Саленко – про кризу в Динамо
Колишній форвард Динамо Олег Саленко відреагував на кризу в київському клубі.
Цитує футболіста Meta.ua.
"Біло-сині" здобули одну перемогу у восьми матчах чемпіонату України.
"Потрібно створювати нову команду. Можна втратити півроку-рік, але потім все буде добре. Це мені говорив Валерій Лобановський. З цими словами і в нинішній ситуації я згоден на 1000%.
Президент Динамо Ігор Суркіс сказав, що довіряє Шовковському і вірить в його прогрес, як тренера? Тоді ми просто сліпі. Немає кризи? Брехня.
Якщо припустити, що Динамо очолить іноземний фахівець? Нічого не зміниться. Зараз через війну до нас навряд чи хтось приїде. Я вже не раз говорив, що потрібен свій жорсткий тренер, який би робив команду так, як він бачить, а не за деякими іншими принципами...", - розповів Саленко.
Нагадаємо, напередодні кияни поступились черкаському ЛНЗ. Наразі столичний колектив розмістився на 4 місці турнірної таблиці УПЛ, набравши 20 очок.
У наступному поєдинку "біло-сині" зіграють проти Колоса – гру заплановано на 22 листопада о 15:30 за київським часом.