Їм складно буде набирати очки: Саленко – про Динамо Костюка

Колишній нападник київського Динамо Олег Саленко вважає, що "біло-синім" буде важко набирати очки у другій частині чемпіонату України.

Його слова передає "Український футбол".

"Сподіваюсь, що Динамо завершить чемпіонат з нагородами. Бронзовими, а може й срібними, але є серйозні сумніви… Слідкував за поєдинками киян на зборах і щось забагато рухів зі сторони в сторону, не зовсім зрозуміло, яким зрештою буде кістяк команди, основний склад. Складно буде Динамо від туру до туру стабільно набирати очки.

От всі говорять, експерти всілякі, журналісти, блогери, що Костюк робитиме ставку на молодь, але, особисто я в цьому не впевнений.

Наприклад, в сьогоднішньому матчі з Рухом, я так думаю, погоду робитимуть вже досвідчені Буяльський, Шапаренко, якщо знову набере оптимальні кондиції і Ярмола [Андрій Ярмоленко], який отримає своїх 20 хвилин ігрового часу. А може, і ні, якщо буде погане поле, то скаже йому Костюк: "Посидь краще в запасі". Не ризикуватиме тренер таким гравцем, щоб не наражати його на травму. В нападі, можливо, вийде Пономаренко, але він вже давно геть не молодий, має досвід", – розповів Саленко.