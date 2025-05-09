Салаха визнано найкращим гравцем АПЛ за версією FWA
Мохамед Салах
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Нападник Ліверпуля Мохамед Салах став найкращим гравцем сезону-2024/25 в АПЛ за версією FWA (Асоціація футбольних журналістів).
Про це повідомляє пресслужба PFA.
Футболіст випередив у голосуванні одноклубників Вірджила Ван Дейка та Раяна Гравенберха, а також півзахисника Арсенала Деклана Райса та форварда Ньюкасла Александера Ісака.
Зазначимо, що раніше таку нагороду Салах вже отримував у сезонах 2017/18 та 2021/22.
У поточній кампанії єгиптянин зіграв 35 матчів в межах Прем'єр-ліги, в яких забив 28 м'ячів та віддав 18 результативних передач, допомігши команді достроково оформити титул чемпіона Англії.
Раніше повідомлялося, що Салах побив рекорд Голанда за кількістю гольових дій в одному сезоні АПЛ