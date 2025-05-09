Салаха визнано найкращим гравцем АПЛ за версією FWA

Нападник Ліверпуля Мохамед Салах став найкращим гравцем сезону-2024/25 в АПЛ за версією FWA (Асоціація футбольних журналістів).

Про це повідомляє пресслужба PFA.

Футболіст випередив у голосуванні одноклубників Вірджила Ван Дейка та Раяна Гравенберха, а також півзахисника Арсенала Деклана Райса та форварда Ньюкасла Александера Ісака.

For the third time. 👑🇪🇬



Congratulations to Mohamed Salah on being named The Football Writers' Association's Footballer of the Year. 👏@theofficialfwa ✍️🏆 pic.twitter.com/EuKG8Omdu4 — PFA (@PFA) May 9, 2025

Зазначимо, що раніше таку нагороду Салах вже отримував у сезонах 2017/18 та 2021/22.

У поточній кампанії єгиптянин зіграв 35 матчів в межах Прем'єр-ліги, в яких забив 28 м'ячів та віддав 18 результативних передач, допомігши команді достроково оформити титул чемпіона Англії.

Раніше повідомлялося, що Салах побив рекорд Голанда за кількістю гольових дій в одному сезоні АПЛ