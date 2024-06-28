Сабо назвав прем’єр-міністра Угорщини проституткою

Колишній гравець та тренер Динамо Йожеф Сабо вважає, що прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан — ставленик Кремля.

Про це він заявив у коментарі Sport-express.ua.

"Це все ху**я! Коли я народився, то Ужгород був територією Чехословаччини, а не Угорщини. З 1945 року Закарпаття – це Україна. Я хоч і не мільйонер, але дача у мене досі на Закарпатті. Ставлення до угорців і українців там чудове! В Ужгороді 99% за Україну, це я вам точно кажу! Там дуже хороші люди. Вони розмовляють україно-європейською мовою.

Орбан робить антиукраїнські заяви просто від безвиході. Ще раз повторюся, Орбан – це покидьок. Коли він навчався в університеті, його завербувало КДБ. На ньому вже мотузка висить. Якщо він щось не те скаже або зробить, росіяни його приберуть. Усі ми знаємо, якими вони методами діють. Я не розумію, чому ЄС не може усунути Орбана і послати його на три букви.

Мені з Будапешта навіть журналісти перестали телефонувати після того, як я обісрав цього цигана Орбана. Він зрадив свою країну, продався Росії і зараз танцює під дудку путіна. Проститутка!" — сказав Сабо.