Відомий український тренер підтримав рішення Реброва повернути ветерана у збірну України

Український тренер Йожеф Сабо вважає, що досвідчений півзахисник італійської Дженоа Руслан Малиновський є підсиленням нинішній збірній України.

Цитує фахівця "Український футбол".

Сабо виділив здатність футболіста віддати хороший пас, а також роботу у відборах.

"А от Руслан, як на мене, це якраз підсилення. Так, була в нього травма, але в останніх іграх за свою команду він стабільно виходить на поле, нехай і не на всі 90 хвилин. У Руслана класний удар, він від нього нікуди не подівся. Малиновський відмінно бачить поле й може віддати довгий пас, а ще він хороший у відбираннях, чого не скажеш про багатьох інших наших півзахисників", – сказав Сабо.

Малиновський не викликався до збірної з вересня 2024 року. Загалом у складі національної команди півзахисник зіграв 66 матчів, забив 7 голів та віддав 8 асистів.

На підопічних Сергія Реброва очікує два матчі у кваліфікації на ЧС-2026. 10 жовтня збірна України зіграє з Ісландії, а 13-го відбудеться матч-відповідь з Азербайджаном.

У першому турі кваліфікації на мундіаль українці поступилися збірній Франції з рахунком 0:2 та зіграли внічию 1:1 зі збірною Азербайджану.