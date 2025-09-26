Українська правда
Один з ключових захисників Реала влітку може змінити клубну прописку

Олексій Мурзак — 26 вересня 2025, 19:17
Антоніо Рюдігер
Захисник мадридського Реала Антоніо Рюдігер може покинути команду вже наступного літа.

Про це повідомляє Transfer News.

За інформацією джерела, головною причиною такого розвитку подій є інтерес з боку команд із Саудівської професійної ліги. Клуби з Близького Сходу активно спостерігають за ситуацією навколо 32-річного німецького захисника.

Рюдігер в минулому сезоні зіграв 55 матчів, у яких забив 3 голи та віддав 1 результативну передачу.

Раніше зірковий півзахисник Реала Федеріко Вальверде порадив українському голкіперу команди Андрію Луніну покинути клуб.

