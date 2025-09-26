Один з ключових захисників Реала влітку може змінити клубну прописку

Захисник мадридського Реала Антоніо Рюдігер може покинути команду вже наступного літа.

Про це повідомляє Transfer News.

За інформацією джерела, головною причиною такого розвитку подій є інтерес з боку команд із Саудівської професійної ліги. Клуби з Близького Сходу активно спостерігають за ситуацією навколо 32-річного німецького захисника.

Рюдігер в минулому сезоні зіграв 55 матчів, у яких забив 3 голи та віддав 1 результативну передачу.

Раніше зірковий півзахисник Реала Федеріко Вальверде порадив українському голкіперу команди Андрію Луніну покинути клуб.