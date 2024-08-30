Русол — новий директор Карпат

Андрій Русол виконуватиме обов’язки директора клубу ФК Карпати Львів.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

"Андрій Русол — відомий в минулому футболіст Дніпра, разом із яким ставав бронзовим призером чемпіонату України. У складі збірної України провів 49 поєдинків та відзначився трьома голами, один з яких став першим голом нашої збірної на чемпіонатах світу.

Після завершення ігрової кар'єри Андрій Русол отримав освіту з футбольного менеджменту в Інституті імені Йохана Кройфа в Барселоні та в Університеті Мадриду.

Поєднував навчання з роботою в селекційному відділі ФК Дніпро. З 2019-го року до липня 2024-го року працював на посаді виконавчого директора СК Дніпро-1", — сказано у заяві клубу.