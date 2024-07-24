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Ротань: Легко на Олімпіаді не буде, і ми це розуміємо

Володимир Кук — 24 липня, 20:39
Ротань: Легко на Олімпіаді не буде, і ми це розуміємо

Головний тренер олімпійської збірної України Руслан Ротань заявив, що легко на Олімпійських іграх-2024 не буде і команда це розуміє.

Про це він розповів на YouTube-каналі "ВЗБІРНА".

"У нас з підготовкою були труднощі, бо не було повного складу, але ми впорались. Сподіваюся, що всім все зрозуміло. Потрібно концентруватися на Олімпіаді. Є імідж країни. Негативно, що не всі клуби пішли нам назустріч. Але зараз ми повинні думати про матч. Ми робили все від себе залежне.
Ми вперше потрапили на ОІ і у нас немає досвіду гри на цьому турнірі. Легко не буде і ми це розуміємо. Я думаю, що збірна Аргентини є фаворитом нашої групи. Збірну Марокко також можемо виділити. Збірна Іраку має у складі 5 гравців з національної збірної і це показник", сказав Ротань.

Нагадаємо, українська збірна з футболу вперше представлена на цьому турнірі. Вона пройшла сито кваліфікації, ставши півфіналістом молодіжного Євро-2023.

Перший поєдинок збірної у груповій стадії проти Іраку розпочався о 20:00 за київським часом. Наш сайт веде текстову трансляцію поєдинку.

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