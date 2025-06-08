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Ротань – найкращий тренер сезону-2024/25 в УПЛ

Володимир Максименко — 8 червня 2025, 11:19
Ротань – найкращий тренер сезону-2024/25 в УПЛ
Руслан Ротань
УПЛ

Колишній головний тренер Олександрії Руслан Ротань став найкращим у сезоні-2024/25.

Про це повідомила пресслужба змагання.

У голосуванні молодий фахівець обійшов екстренера Кривбаса Юрія Вернидуба та очільника Динамо Олександра Шовковського.

Нагадаємо, що Ротань вже підписав трирічний контракт із Поліссям.

В сезоні-2024/25 Олександрія набрала 67 очок, здобувши двадцять перемог, сім разів зігравши внічию та тричі поступилась, посівши вперше у своїй історії друге місце в УПЛ.

Раніше УПЛ назвала найкращого молодого футболіста минулого сезону.

Олександрія Чемпіонат України, УПЛ Руслан Ротань

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