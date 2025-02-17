Малиновський у запасі Дженоа на матч із Венецією

Український півзахисник Дженоа Руслан Малиновський розпочне матч 25 туру італійської Серії А проти Венеції на лаві запасних.

Для 31-річного українця це перша поява в заявці генуезького клубу з вересня минулого року.

Матч розпочнеться о 21:45. Пряма трансляція доступна на MEGOGO.

Нагадаємо, що востаннє хавбек виходив на поле 21 вересня у матчі як раз проти Венеції (0:2). У тому поєдинку Малиновський зазнав важкої травми, зламавши малогомілкову кістку та вивихнувши гомілковий суглоб.

Наразі в активі українця 6 матчів у поточному сезоні, в яких він відзначився асистом.