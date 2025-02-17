Символізм: Малиновський вперше з вересня минулого року потрапив до заявки на матч Дженоа

У понеділок, 17 лютого, 25 тур італійської Серії А закриватимуть Дженоа та Венеція.

До заявки "грифонів" повернувся Руслан Малиновський, який може з'явитися на полі у цій грі. Для 31-річного українця це перша поява в заявці генуезького клубу з вересня минулого року.

ФК Дженоа

Нагадаємо, що востаннє хавбек виходив на поле 21 вересня у матчі як раз проти Венеції (0:2). У тому поєдинку Малиновський зазнав важкої травми, зламавши малогомілкову кістку та вивихнувши гомілковий суглоб.

Для Руслана матч з Венецією може стати сьомим у нинішньому сезоні. У попередніх шести іграх він відзначився одним асистом та одним попередженням.

Стартовий свисток поєдинку між Дженоа та Венецією прозвучить о 21:45 за київським часом.

Провівши майже весь сезон без Малиновського, клуб з Генуї наразі посідає дванадцяте місце таблиці чемпіонату Італії, маючи в активі 27 очок.

Але не факт, що Руслан Малиновський вийде на поле у цьому матчі. Головний тренер Дженоа Патрік Вієйра заявив, що його підопічному знадобиться ще деякий час, щоб повністю відновитися та набрати форму.