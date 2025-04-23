Русин: Із Гаттузо приємно працювати, але важко

Форвард Хайдука Назарій Русин розповів про те, як йому працюється із головним тренером команди, легендарним італійцем Дженнаро Гаттузо.

Нападника цитує Український футбол.

"Мені здається, що зараз він такий самий тренер, яким у минулому був гравцем – багато пристрасті до гравців і футболу. Як людина, якщо чесно, дуже класний. До усіх ставиться однаково. З ним приємно працювати, але важко.

В нього складні тренування, і він вимогливий як до нас, так і до самого себе. Це щось нове для мене. Прикольно. Він жодного разу не ставив себе вище за когось в команді, розповідаючи, що виграв чемпіонат світу чи ще щось. Повторюся, до кожного ставиться з респектом. Топ", – заявив форвард.