Є ще порох у порохівницях: Руні повторив свій легендарний гол "ножицями" під час шоу на телебаченні

Колишній форвард Манчестер Юнайтед та легенда збірної Англії Вейн Руні нагадав, що справжня майстерність не зникає з віком.

40-річний ексфутболіст вразив телеглядачів неймовірним ударом через себе під час участі у шоу A League of Their Own.

Під час епізоду Руні вийшов на міні-майданчик, де отримав передачу від ведучого Ромеша Ранганатана. Англієць миттєво приборкав сильний м'яч, підкинув собі над головою та виконaв фірмовий бісікл-кік, який точнісінько залетів у ворота.

Присутні у залі вибухнули оваціями, а ведучий одразу кинувся до Вейна обіймати його. До святкування приєдналися й Джеймі Реднапп з Алексом Брукером.

Читайте також : Руні назвав найкращого форварда в історії збірної Англії

Цей трюк став ностальгічним відсиланням до легендарного голу Руні у манчестерському дербі 2011 року проти "Сіті". Тоді після навісу Нані форвард також забив феноменальним ударом через себе, принісши перемогу "червоним дияволам" та створивши один із найкультовіших моментів в історії Прем'єр-ліги.

Нагадаємо, на даний момент Вейн працює експертом на телебаченні. Останнім клубом у тренерській кар'єрі британця був саме Аргайл, звідки його було звільнено 31 грудня 2024 року.

Напередодні Руні поділився думками про те, хто допоміг йому в боротьбі з алкозалежністю.