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Румунська ейфорія: легендарний форвард пророкує вихід у фінал Євро

Игорь Чернявский — 18 червня, 14:20
Румунська ейфорія: легендарний форвард пророкує вихід у фінал Євро

Найкращий бомбардир в історії збірної Румунії Георге Хаджи вважає, що його нинішнє покоління здатне дістатися фіналу Євро-2024.

Про це Хаджи розповів у інтерв’ю Fanatik.

"Це дуже талановите покоління. Я працюю в румунському футболі вже 14 років, знаю більшість гравців. У нас дуже талановите покоління, яке може нав’язати гідну боротьбу. У цього покоління є потенціал для виходу у фінал.

Середньо- та довгострокова мета — перевершити нас (збірну Румунії час Хаджи, яка виходила у чвертьфінал ЧС-1994 — прим.). У них має бути така мета. Ніхто не народжується найкращим — найкращими стають", — сказав Хаджи.

У 2 турі Євро-2024 Румунія зіграє проти Бельгії. Матч відбудеться в суботу, 22 червня, о 22:00 за київським часом. Нагадаємо, бельгійці напередодні сенсаційно поступилися Словаччині.

Євро-2024 збірна Румунії з футболу

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