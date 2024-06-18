Румунська ейфорія: легендарний форвард пророкує вихід у фінал Євро

Найкращий бомбардир в історії збірної Румунії Георге Хаджи вважає, що його нинішнє покоління здатне дістатися фіналу Євро-2024.

Про це Хаджи розповів у інтерв’ю Fanatik.

"Це дуже талановите покоління. Я працюю в румунському футболі вже 14 років, знаю більшість гравців. У нас дуже талановите покоління, яке може нав’язати гідну боротьбу. У цього покоління є потенціал для виходу у фінал.

Середньо- та довгострокова мета — перевершити нас (збірну Румунії час Хаджи, яка виходила у чвертьфінал ЧС-1994 — прим.). У них має бути така мета. Ніхто не народжується найкращим — найкращими стають", — сказав Хаджи.