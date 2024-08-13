Визначилась бригада арбітрів на другий матч Кривбас — Вікторія в Лізі Європи

Румунська бригада арбітрів буде працювати на матчі-відповіді Кривбаса та Вікторії Плезнь у третьому кваліфікаційному раунді Ліги Європи сезону-2024/25.

Про це повідомляє УЄФА.

Головним арбітром буде 34-річний Хорациу Фешник. Його асистентами визначені Валентин Аврам та Александру Церей. Четвертим арбітром стане Юліан Калін, а за систему VAR відповідатимуть відеоасистент арбітра Каталін Попа та помічник відеоасистента Шаболч Ковач.

Нагадаємо, Номінально домашній для української команди поєдинок проходив у Словаччині та завершився з рахунком 2:1. Матч-відповідь відбудеться у четвер, 15 серпня, в Чехії. Стартовий свисток пролунає о 20:00 за київським часом.