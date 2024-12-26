Спортинг оголосив про призначення нового головного тренера
Руї Борхес
promosport.pt
Лісабонський Спортинг оголосив про призначення Руї Борхеса на посаду головного тренера команди.
Про це повідомляє пресслужба "левів".
Контракт розраховано до літа 2028 року.
Останнім клубом фахівця був Віторія Гімарайнш, який отримав за свого тренера 4 мільйони євро.
Після 15 турів чемпіонату Португалії вже колишній клуб Борхеса Віторія розмістився на шостому місці, маючи у своєму активі 23 очки.
Спортинг займає друге місце, набравши 37 залікових балів.
Раніше повідомлялось про інтерес Арсенала до одного з форвардів Спортинга.