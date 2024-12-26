Спортинг оголосив про призначення нового головного тренера

Лісабонський Спортинг оголосив про призначення Руї Борхеса на посаду головного тренера команди.

Про це повідомляє пресслужба "левів".

𝐑𝐮𝐢 𝐁𝐨𝐫𝐠𝐞𝐬 é o novo treinador do #SportingCP 🦁



Bem-vindo ao reino do Leão, míster 🫡 pic.twitter.com/QGh7c993yE — Sporting CP (@SportingCP) December 26, 2024

Контракт розраховано до літа 2028 року.

Останнім клубом фахівця був Віторія Гімарайнш, який отримав за свого тренера 4 мільйони євро.

Після 15 турів чемпіонату Португалії вже колишній клуб Борхеса Віторія розмістився на шостому місці, маючи у своєму активі 23 очки.

Спортинг займає друге місце, набравши 37 залікових балів.

Раніше повідомлялось про інтерес Арсенала до одного з форвардів Спортинга.