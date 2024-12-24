Арсенал націлився на форварда збірної Італії

Лондонський Арсенал проявляє інтерес до нападника Аталанти та збірної Італії Матео Ретегі.

Про це повідомляє TalkSport.

За їхньою інформацією, лондонський клуб у січні хоче підписати нового нападника. Пріоритетними кандидатурами для "Канонірів" є Александер Ісак із Ньюкасла та Віктор Дьокереш зі Спортинга. Проте перший прагне перейти у Барселону, другий – у Манчестер Юнайтед.

Саме тому, Арсенал звернув свою увагу на Ретегі, який наразі ділить з Маркусом Тюрамом із Інтера лідерство у бомбардирській гонці Серії А, маючи в активі по 12 голів. Контракт 25-річного нападника з Аталантою діє до літа 2028 року, трансферна вартість оцінюється у 35 мільйонів євро.

Раніше Ретегі визнали найкращим гравцем Серії А в жовтні.