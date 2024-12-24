Арсенал націлився на форварда збірної Італії
Матео Ретегі
ФК Аталанта
Лондонський Арсенал проявляє інтерес до нападника Аталанти та збірної Італії Матео Ретегі.
Про це повідомляє TalkSport.
За їхньою інформацією, лондонський клуб у січні хоче підписати нового нападника. Пріоритетними кандидатурами для "Канонірів" є Александер Ісак із Ньюкасла та Віктор Дьокереш зі Спортинга. Проте перший прагне перейти у Барселону, другий – у Манчестер Юнайтед.
Саме тому, Арсенал звернув свою увагу на Ретегі, який наразі ділить з Маркусом Тюрамом із Інтера лідерство у бомбардирській гонці Серії А, маючи в активі по 12 голів. Контракт 25-річного нападника з Аталантою діє до літа 2028 року, трансферна вартість оцінюється у 35 мільйонів євро.
Раніше Ретегі визнали найкращим гравцем Серії А в жовтні.