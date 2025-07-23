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Шовковський не розраховує на двох гравців Динамо – джерело

Олександр Булава — 23 липня 2025, 16:19
Шовковський не розраховує на двох гравців Динамо – джерело
Олександр Сирота
ФК Динамо

Головний тренер київського клубу Олександр Шовковський більше не розраховує на захисника Олександра Сироту та півзахисника Самбу Діалло.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

Обидва минулий сезон провели в оренді у чемпіонаті Ізраїлю та мали регулярну ігрову практику. Проте, тренерський штаб "біло-синіх" залишився незадоволений їхнім рівним, потенціалом та можливостями. Як наслідок, гравців не залучили до тренувального збору киян.

Сирота у сезоні 2024/25 провів 26 матчів за Маккабі (Хайфа), забивши два голи за 2052 хвилин ігрового часу. Його контракт з Динамо чинний до 30 вересня 2025 року. Transfermarkt оцінює його вартість у 1,3 млн євро.

На рахунку 22-річного сенегальця 3 забиті м’ячі в 19 іграх за Хапоель. Він приєднався до киян влітку 2021 року, підписавши угоду про співпрацю до 31 грудня 2026 року. Transfermarkt править за нього 300 тисяч євро.

Напередодні Динамо розгромило Хамрун Спартанс у кваліфікації Ліги чемпіонів. Матч-відповідь пройде за тиждень, 29 липня.

Якщо підопічні Шовковського пройдуть мальтійський Хамрун, то в третьому етапі кваліфікації зіграють проти переможця пари Пафос (Кіпр) – Маккабі Тель-Авів (Ізраїль).

Раніше президент Динамо Ігор Суркіс заявив, що кваліфікаційні матчі єврокубків у липні-серпні 2025 року клуб планує грати у Любліні, Польща.

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