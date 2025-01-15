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Найкращий бомбардир Миная продовжить кар'єру в клубі УПЛ

Олексій Мурзак — 15 січня 2025, 19:23
Найкращий бомбардир Миная продовжить кар'єру в клубі УПЛ
Артур Ременяк
ФК Минай

Півзахисник Артур Ременяк, який напередодні покинув закарпатський Минай, вже знайшов собі новий клуб.

За інформацією Ua-Football, гравця підпише львівський Рух.

Півзахисник став гравцем Миная влітку 2023 року. За цей період він провів 37 матчів, забив 11 голів та віддав дві результативних передачі.

У сезоні-2023/24 Ременяк став найкращим бомбардиром команди, коли відзначився 7 голами.

У першій частині чемпіонату Першої ліги він забив 5 голів. Ще один м’яч хавбек записав на свій рахунок у літньому перехідному мінітурнірі та зробив один асист у кубковій грі з Скалою (3:1).

Минай провів 14 матчів, набрав 16 очок, фінішував на шостому місці у групі А Першої ліги. У другій частині сезону клуб зіграє у групі виживання.

Нагадаємо, на зимову перерву Рух пішов на 7-му місці у турнірній таблиці чемпіонату України, маючи в активі 23 очка. Перший матч у другій половині УПЛ "жовто-чорні" зіграють 22 лютого проти ЛНЗ.

Раніше повідомлялося, що Рух та Карпати об'єднаються в один клуб по завершенні сезону-2024/25.

Минай Ременяк Рух Чемпіонат України, УПЛ

Минай

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