Минай розірвав контракт із найкращим бомбардиром минулого сезону

Півзахисник Артур Ременяк покинув закарпатський Минай.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Деталі розірвання угоди не розголошуються.

Півзахисник став гравцем Миная влітку 2023 року. За цей період він провів 37 матчів, забив 11 голів та віддав дві результативних передачі.

У сезоні-2023/24 Ременяк став найкращим бомбардиром команди, коли відзначився 7 голами.

Минай провів 14 матчів, набрав 16 очок, фінішував на шостому місці у групі А Першої ліги. У другій частині сезону клуб зіграє у групі виживання.

Раніше закарпатський клуб оголосив про припинення контрактів із шістьма футболістами.