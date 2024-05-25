Тренер Руха: На сьогодні команда не готова до виступу в єврокубках

Головний тренер Руху Руслан Пономарьов вважає, що його команда поки не готова до виступів на міжнародній арені.

Таку думку він висловив після поразки від Динамо, яка залишила Рух без єврокубків. Слова Пономарьова цитує офіційний сайт клубу.

"Ми незадоволені результатом. Але на сьогодні команда не готова до виступу в єврокубках. Для цього нам ще слід плідно попрацювати. Попри це я вдячний хлопцям за цей сезон – він вийшов дуже хорошим. Багато наших футболістів лише в цьому сезоні дебютували на рівні УПЛ та демонстрували якісну гру. Звісно, ми дуже хотіли потрапити в єврокубки. Та я сказав гравцям у роздягальні, що ця ситуація говорить про те, що нам слід ще більше працювати, не зациклюючись на цій поразці. У Руху багато перспективних футболістів і при правильному підході до справи вони ще проявлять себе. Зараз їм слід рухатись далі і зробити правильні висновки. Ніякої трагедії не сталось, адже хлопці провели якісний сезон", – сказав Пономарьов.

Рух фінішував шостим у чемпіонаті України-2023/24. Це найкращий результат в історії львівського клубу.