Рух та Інгулець оголосили стартові склади на матч 5 туру УПЛ

Львівський Рух та Інгулець з Петрівки визначилися зі стартовим складом на матч 5 туру Української Прем'єр-ліги.

Стартові склади

Рух: Ледвій, Холод, Дідик, Роман, Сич, Підгурський (к), Федор, Притула, Квасниця, Карабін, Краснопір.

Запасні: Герета, Ванівський, Слюсар, Товаррницький, Лях, Семотюк, Руніч, Слива, Джурабаєв, Русяк.

Інгулець: Паламарчук, Мельничук, Шершень, Малиш, Білоцерковець, Лісняк, П'ятов, Волохатий, Пушкарьов, Козак (к), Резепов.

Запасні: Жилкін, Сидоренко, Мисик, Могильний, Лосенко, Петько, Богунов, Кисленко, Чабан, Вілівальд, Сад, Дубілей.

Поєдинок розпочнеться о 18:00 за київським часом. Пряма трансляція буде на каналі УПЛ-ТБ.

Зазначимо, станом на 30 серпня петрівчани посідають 12 місце у таблиці турніру, маючи в активі 3 очка після 3 нічиїх та 1 поразки. Львів'яни розташувалися на 6 місці з 6 очками, вони мають дві перемоги та поразку.