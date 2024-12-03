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Я був розчарований: ван Ністелрой не хотів йти з Манчестер Юнайтед

Олексій Погорелов — 3 грудня 2024, 11:50
Я був розчарований: ван Ністелрой не хотів йти з Манчестер Юнайтед
Руд ван Ністелрой
Getty Images

Новоспечений головний тренер Лестера Руд ван Ністелрой зізнався, що він хотів залишитися у Манчестер Юнайтед. Його бажання не змінилося навіть коли клуб оголосив про призначення Рубена Аморіма.

Слова 48-річного нідерланндця наводить talkSPORT.

"Щойно я обійняв посаду тимчасового тренера, я сказав, що я тут, щоб допомогти Юнайтед і залишуся, щоб допомогти Юнайтед. І я дійсно мав це на увазі.

Тому я був розчарований, дуже розчарований, і мені було боляче йти. Зрештою, я змирився з цим, тому що я також розумію нового тренера. Я у футболі досить довго, і я встиг себе проявити. Я все розумію.

Я говорив про це з Рубеном. Чесно кажучи, розмова була вдячною, як чоловік з чоловіком, людина з людиною, тренер з тренером. Це дуже допомогло мені рухатися далі і одразу ж почати переговори з новими можливостями, що, звичайно, підняло мені настрій", – сказав ван Ністелрой.

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Ван Ністелрой повернувся на "Олд Траффорд" минулого літа в якості асистента Еріка тен Гага.

Після звільнення головного тренера, манкуніанці призначили ексфорварда в якості тимчасового тренера.

За нього команда виграла три матчі з чотирьох після чого її очолив Рубен Аморім. Ван Ністелрой залишив Юнайтед, а нещодавно він отримав роботу у Лестері.

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