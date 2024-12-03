Манчестер Юнайтед провів перші переговори зі Спортингом щодо Дьокереша

Манчестер Юнайтед та Спортинг обговорили потенційний трансфер Віктора Дьокереша майбутнього літа.

Про контакт між англійським та португальським клубами повідомив журналіст Sky Sports Флоріан Плеттенберг.

За інформацією джерела, "червоні дияволи" та "леви" провели перші конкретні переговори щодо 26-річного форварда збірної Швеції. Тепер Юнайтед сконцентрований на цьому трансфері.

Читайте також : Манчестер Юнайтед націлився на молодого таланта Ювентуса

Примітно, що свої зусилля, щоб домовитися про придбання Дьокереша, активізував ще й Манчестер Сіті.

Нинішній спортивний директор Спортинга Угу Віана, який наступного літа приєднається до "містян" на цій же посаді, наполягає на трансфері нападника.

Цього сезоні Віктор Дьокереш записав на свій рахунок 24 голи та 4 асисти в 21 матчі Спортинга в усіх турнірах.

Раніше з'явилася інформація, що Манчестер Юнайтед спостерігає за голкіпером збірної Італії, який все ще не продовжив контракт зі своїм клубом.