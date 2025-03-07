Аморим – про порівняння з Артетою: У мене не буде стільки ж часу, МЮ та Арсенал – це різні клуби

Головний тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморім поговорив про порівняння його старту кар'єри в Англії зі стартом Мікеля Артети в Арсеналі.

Слова 40-річного португальця наводить The Telegraph.

Аморім зауважив, що не можна порівнювати його з іспанцем, тому що вони працюють у різних клубах. Він також не вважає, що отримає багато часу, щоб побудувати на "Олд Траффорд" те, що він хоче побудувати.

"Я цього не відчуваю. У мене не буде часу, який був у Артети. Я це відчуваю. Це інший клуб. Тому в неділю нам із гравцями потрібно просто вижити. Я думаю, що це інший клуб (порівняно з Арсеналом). Я думаю, що в цьому аспекті те, як Артета впорався з цим, є натхненням для всіх, але в мене не буде стільки часу, скільки було в нього", – заявив Аморім.

Нагадаємо, що цієї неділі, 9 березня, Манчестер Юнайтед прийматиме Арсенал у рамках 28 туру Англійської Прем'єр-ліги. Цей поєдинок розпочнеться о 18:30 за київським часом.

Наразі команди йдуть у різних частинах турнірної таблиці. Поки "каноніри" переслідують "Ліверпуль" у перегонах за чемпіонство, манкуніанці посідають тільки чотирнадцяте місце.

Раніше стало відомо, що "червоні дияволи" можуть вирішити одну зі своїх головних проблем за рахунок іншого клубу АПЛ.