Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Аморим – про порівняння з Артетою: У мене не буде стільки ж часу, МЮ та Арсенал – це різні клуби

Олексій Погорелов — 7 березня 2025, 15:54
Рубен Аморім, тренер Манчестер Юнайтед
Рубен Аморім

Головний тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморім поговорив про порівняння його старту кар'єри в Англії зі стартом Мікеля Артети в Арсеналі.

Слова 40-річного португальця наводить The Telegraph.

Аморім зауважив, що не можна порівнювати його з іспанцем, тому що вони працюють у різних клубах. Він також не вважає, що отримає багато часу, щоб побудувати на "Олд Траффорд" те, що він хоче побудувати.

"Я цього не відчуваю. У мене не буде часу, який був у Артети. Я це відчуваю. Це інший клуб. Тому в неділю нам із гравцями потрібно просто вижити.

Я думаю, що це інший клуб (порівняно з Арсеналом). Я думаю, що в цьому аспекті те, як Артета впорався з цим, є натхненням для всіх, але в мене не буде стільки часу, скільки було в нього", – заявив Аморім.

Нагадаємо, що цієї неділі, 9 березня, Манчестер Юнайтед прийматиме Арсенал у рамках 28 туру Англійської Прем'єр-ліги. Цей поєдинок розпочнеться о 18:30 за київським часом.

Наразі команди йдуть у різних частинах турнірної таблиці. Поки "каноніри" переслідують "Ліверпуль" у перегонах за чемпіонство, манкуніанці посідають тільки чотирнадцяте місце.

Раніше стало відомо, що "червоні дияволи" можуть вирішити одну зі своїх головних проблем за рахунок іншого клубу АПЛ.

Чемпіонат Англії, АПЛ Мікель Артета Манчестер Юнайтед Арсенал Лондон Рубен Аморім

Рубен Аморім

Аморім: Ніщо не врятує сезон Манчестер Юнайтед, навіть перемога в Лізі Європи
Аморім: Манчестер Юнайтед має думати про більші речі ніж Ліга Європи
Онана прийняв рішення щодо свого майбутнього в Манчестер Юнайтед
Аморім: Мета Манчестер Юнайтед – виграти Прем'єр-лігу
Комусь доведеться рухатись далі, – Аморім анонсував кадрові чистки у складі МЮ

Останні новини