Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Болонья прийме Селтік та Фенербахче зіграє з Астон Віллою у 7 турі Ліги Європи

Катерина Лисянська — 22 січня 2026, 08:34
Болонья прийме Селтік та Фенербахче зіграє з Астон Віллою у 7 турі Ліги Європи
Getty Images

Сьогодні, 22 січня, продовжується основний етап Ліги Європи УЄФА поєдинками 7-го туру.

Ігровий день розпочнеться серією матчів о 19:45, серед яких протистояння італійської Болоньї та шотландського Селтіка. Також у цей час турецький Фенербахче прийматиме англійську Астон Віллу, а чеська Вікторія Пльзень зустрінеться з португальським Порту.

Перегляд матчів в Україні буде доступний на медіасервісі MEGOGO.

Ліга Європи
Етап ліги, 7 тур, 22 січня
19:45. Болонья  Селтік
19:45. Бранн  Мідтьюлланн
19:45. Вікторія Пльзень  Порту
19:45. Мальме  Црвена Звезда
19:45. ПАОК  Бетіс
19:45. Феєнорд  Штурм Грац
19:45. Фенербахче  Астон Вілла
19:45. Фрайбург  Маккабі Тель-Авів
19:45. Янг Бойз  Ліон
22:00. Брага – Ноттінгем Форест
22:00. Динамо Загреб  Стяуа
22:00. Зальцбург  Базель
22:00. Ніцца  Гоу Ехед Іглс
22:00. Рейнджерс  Лудогорець
22:00. Рома  Штутгарт
22:00. Сельта Віго  Лілль
22:00. Утрехт  Генк
22:00. Ференцварош  Панатінаїкос

Турнірна таблиця Ліги Європи

Standings provided by Sofascore
Ліга Європи

Ліга Європи

Ще одна бригада українських арбітрів працюватиме на матчі Ліги Європи
Українська бригада арбітрів працюватиме на матчі Ліги Європи
Зінченка виключили із заявки Ноттінгем Форест на Лігу Європи
Історія дня. Як журналіста Чемпіона забрали в поліцію
Ліга Європи: Ноттінгем із Зінченком здолав Утрехт, Антоні допоміг Бетісу обіграти Динамо Загреб

Останні новини

Підтвердження віку21+

На сайті онлайн-медіа "Чемпіон" може розміщуватись реклама азартних ігор. Продовжуючи користуватись сайтом, ви підтверджуєте, що вам виповнилось 21 рік