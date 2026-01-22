Болонья прийме Селтік та Фенербахче зіграє з Астон Віллою у 7 турі Ліги Європи

Сьогодні, 22 січня, продовжується основний етап Ліги Європи УЄФА поєдинками 7-го туру.

Ігровий день розпочнеться серією матчів о 19:45, серед яких протистояння італійської Болоньї та шотландського Селтіка. Також у цей час турецький Фенербахче прийматиме англійську Астон Віллу, а чеська Вікторія Пльзень зустрінеться з португальським Порту.

Перегляд матчів в Україні буде доступний на медіасервісі MEGOGO.

Ліга Європи

Етап ліги, 7 тур, 22 січня

19:45. Болонья – Селтік 19:45. Бранн – Мідтьюлланн 19:45. Вікторія Пльзень – Порту 19:45. Мальме – Црвена Звезда 19:45. ПАОК – Бетіс 19:45. Феєнорд – Штурм Грац 19:45. Фенербахче – Астон Вілла 19:45. Фрайбург – Маккабі Тель-Авів 19:45. Янг Бойз – Ліон 22:00. Брага – Ноттінгем Форест 22:00. Динамо Загреб – Стяуа 22:00. Зальцбург – Базель 22:00. Ніцца – Гоу Ехед Іглс 22:00. Рейнджерс – Лудогорець 22:00. Рома – Штутгарт 22:00. Сельта Віго – Лілль 22:00. Утрехт – Генк 22:00. Ференцварош – Панатінаїкос

Турнірна таблиця Ліги Європи