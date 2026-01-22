Болонья прийме Селтік та Фенербахче зіграє з Астон Віллою у 7 турі Ліги Європи
Сьогодні, 22 січня, продовжується основний етап Ліги Європи УЄФА поєдинками 7-го туру.
Ігровий день розпочнеться серією матчів о 19:45, серед яких протистояння італійської Болоньї та шотландського Селтіка. Також у цей час турецький Фенербахче прийматиме англійську Астон Віллу, а чеська Вікторія Пльзень зустрінеться з португальським Порту.
Перегляд матчів в Україні буде доступний на медіасервісі MEGOGO.
Ліга Європи
Етап ліги, 7 тур, 22 січня
19:45. Болонья – Селтік
19:45. Бранн – Мідтьюлланн
19:45. Вікторія Пльзень – Порту
19:45. Мальме – Црвена Звезда
19:45. ПАОК – Бетіс
19:45. Феєнорд – Штурм Грац
19:45. Фенербахче – Астон Вілла
19:45. Фрайбург – Маккабі Тель-Авів
19:45. Янг Бойз – Ліон
22:00. Брага – Ноттінгем Форест
22:00. Динамо Загреб – Стяуа
22:00. Зальцбург – Базель
22:00. Ніцца – Гоу Ехед Іглс
22:00. Рейнджерс – Лудогорець
22:00. Рома – Штутгарт
22:00. Сельта Віго – Лілль
22:00. Утрехт – Генк
22:00. Ференцварош – Панатінаїкос