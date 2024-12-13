Ворскла прийме Лівий берег у стартовому матчі 17 туру УПЛ

Сьогодні, 13 грудня, відбудеться стартовий матч 17 туру Української Прем'єр-ліги, в якому Ворскла прийме Лівий берег.

Гра пройде на стадіоні імені Олексія Бутовського, місто Полтава. Стартовий свисток пролунає о 14:30 за київським часом.

Переглянути гру можна на каналі єдиного телепулу УПЛ ТБ – він доступний у більшості операторів та ОТТ-платформ (Київстар ТВ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTV, VOLIA, Sweet.tv тощо).

Ворскла набрала 16 очок і посідає 11-те місце в УПЛ. Новачок елітного дивізіону виступає гірше – 13 очок і 13-те місце.

Чемпіонат України з футболу – УПЛ-2024/25

17 тур, 13 грудня

14:30 Ворскла – Лівий берег

Нагадаємо, що у матчі першого кола сильнішою виявилася Ворскла, яка здобула перемогу з рахунком 2:0.