Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Ворскла прийме Лівий берег у стартовому матчі 17 туру УПЛ

Руслан Травкін — 13 грудня 2024, 07:28
Ворскла прийме Лівий берег у стартовому матчі 17 туру УПЛ

Сьогодні, 13 грудня, відбудеться стартовий матч 17 туру Української Прем'єр-ліги, в якому Ворскла прийме Лівий берег.

Гра пройде на стадіоні імені Олексія Бутовського, місто Полтава. Стартовий свисток пролунає о 14:30 за київським часом.

Переглянути гру можна на каналі єдиного телепулу УПЛ ТБ – він доступний у більшості операторів та ОТТ-платформ (Київстар ТВ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTV, VOLIA, Sweet.tv тощо).

Ворскла набрала 16 очок і посідає 11-те місце в УПЛ. Новачок елітного дивізіону виступає гірше – 13 очок і 13-те місце.

Чемпіонат України з футболу – УПЛ-2024/25
17 тур, 13 грудня

14:30 Ворскла – Лівий берег

Нагадаємо, що у матчі першого кола сильнішою виявилася Ворскла, яка здобула перемогу з рахунком 2:0.

Ворскла Лівий берег Розклад матчів Чемпіонат України, УПЛ

Лівий берег

Ворскла – Лівий берег: де дивитися матч УПЛ
Помилки арбітра вплинули на результат гри: Оболонь звернулась до Монзуль
Лівий берег з трьома голами Дедуха здолав ЛНЗ у 16 турі УПЛ
Стали жертвою важливих помилок арбітра: Оболонь – про матч з Лівим берегом
Лівий берег вирвав нічию в Оболоні: огляд матчу УПЛ

Останні новини