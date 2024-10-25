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Рух прийме Чорноморець, Полісся зіграє проти Колоса в 11 турі УПЛ

Руслан Травкін — 25 жовтня, 07:16
Рух прийме Чорноморець, Полісся зіграє проти Колоса в 11 турі УПЛ
УПЛ

Сьогодні, 25 жовтня, відбудуться два матчі 10 туру Української Прем'єр-ліги сезону-2024/25.

Відкриватиме ігровий день зустріч у Львові, де місцевий Рух прийматиме одеський Чорноморець.

У Житомирі претендент на нагороди Полісся зіграє проти Колоса, який веде боротьбу за виживання.

Чемпіонат України – УПЛ-2024/25
11 тур, 25 жовтня

15:30 Рух – Чорноморець

18:00 Полісся – Колос

Нагадаємо, у попередньому турі Рух програв Карпатам у львівському дербі, а Чорноморець розійшовся миром із Вересом. Ковалівський клуб мінімально поступився Шахтарю, а Полісся сенсаційно втратило очки у грі з Лівим Берегом.

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