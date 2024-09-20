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Діназ прийме Кремінь: трансляція матчу Першої ліги

Руслан Травкін — 20 вересня, 07:15
Діназ прийме Кремінь: трансляція матчу Першої ліги
Діназ

У п'ятницю, 20 вересня, відбудеться матч 8 туру Першої ліги-2024/25.

Діназ на власному полі прийме Кремінь. Команди погано розпочали сезон, тому ця зустріч буде важливою для обох колективів.

Діназ за 5 матчів набрав лише два очка. Клуб із Кременчука за таку ж кількість поєдинків здобув лише 1 бал.

Чемпіонат України – Перша ліга
8 тур, 20 вересня

14:00 Діназ – Кремінь

Нагадаємо, у попередньому турі Буковина мінімально переграла Металіст, а Агробізнес у яскравій перестрілці здолав тернопільську Ниву.

Діназ Кремінь Чемпіонат України, Перша ліга Розклад матчів Пряма трансляція

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