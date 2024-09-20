Діназ прийме Кремінь: трансляція матчу Першої ліги
Діназ
У п'ятницю, 20 вересня, відбудеться матч 8 туру Першої ліги-2024/25.
Діназ на власному полі прийме Кремінь. Команди погано розпочали сезон, тому ця зустріч буде важливою для обох колективів.
Діназ за 5 матчів набрав лише два очка. Клуб із Кременчука за таку ж кількість поєдинків здобув лише 1 бал.
Чемпіонат України – Перша ліга
8 тур, 20 вересня
14:00 Діназ – Кремінь
Нагадаємо, у попередньому турі Буковина мінімально переграла Металіст, а Агробізнес у яскравій перестрілці здолав тернопільську Ниву.