Діназ прийме Кремінь: трансляція матчу Першої ліги

У п'ятницю, 20 вересня, відбудеться матч 8 туру Першої ліги-2024/25.

Діназ на власному полі прийме Кремінь. Команди погано розпочали сезон, тому ця зустріч буде важливою для обох колективів.

Діназ за 5 матчів набрав лише два очка. Клуб із Кременчука за таку ж кількість поєдинків здобув лише 1 бал.

Чемпіонат України – Перша ліга

8 тур, 20 вересня

14:00 Діназ – Кремінь

Нагадаємо, у попередньому турі Буковина мінімально переграла Металіст, а Агробізнес у яскравій перестрілці здолав тернопільську Ниву.