Боруссія Дортмунд прийме Гайденгайм у 3 турі Бундесліги
Сьогодні, 13 вересня, відбудеться стартовий матч 3 туру Бундесліги.
Дортмундська Боруссія прийме Гайденгайм. Старт поєдинку заплановано на 20:30.
Чемпіонат Німеччини — Бундесліга
3 тур
- 20:30 Боруссія Дортмунд — Гайденгайм
Нагадаємо, у минулому турі Боруссія на виїзді розійшлася миром із Вердером. Гайденхайм вдома розбив Аугсбург. Команда з Дортмунда набрала 4 очки та ділить 4-5 місце у таблиці, Гайденгайм має 6 очків, що дозволяє лідирувати.