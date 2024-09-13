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Боруссія Дортмунд прийме Гайденгайм у 3 турі Бундесліги

Руслан Травкін — 13 вересня, 09:11
Боруссія Дортмунд прийме Гайденгайм у 3 турі Бундесліги

Сьогодні, 13 вересня, відбудеться стартовий матч 3 туру Бундесліги.

Дортмундська Боруссія прийме Гайденгайм. Старт поєдинку заплановано на 20:30.

Чемпіонат Німеччини — Бундесліга
3 тур
  • 20:30 Боруссія Дортмунд — Гайденгайм

Нагадаємо, у минулому турі Боруссія на виїзді розійшлася миром із Вердером. Гайденхайм вдома розбив Аугсбург. Команда з Дортмунда набрала 4 очки та ділить 4-5 місце у таблиці, Гайденгайм має 6 очків, що дозволяє лідирувати.

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