Боруссія Дортмунд прийме Гайденгайм у 3 турі Бундесліги

Сьогодні, 13 вересня, відбудеться стартовий матч 3 туру Бундесліги.

Дортмундська Боруссія прийме Гайденгайм. Старт поєдинку заплановано на 20:30.

Чемпіонат Німеччини — Бундесліга

3 тур

20:30 Боруссія Дортмунд — Гайденгайм

Нагадаємо, у минулому турі Боруссія на виїзді розійшлася миром із Вердером. Гайденхайм вдома розбив Аугсбург. Команда з Дортмунда набрала 4 очки та ділить 4-5 місце у таблиці, Гайденгайм має 6 очків, що дозволяє лідирувати.