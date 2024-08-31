Майнц та Штутгарт влаштували гольову феєрію, Боруссія Д у меншості втримала нічию з Вердером у 2 турі Бундесліги

Сьогодні, 31 серпня, відбулися матчі 2 туру німецької Бундесліги.

Боруссія Дортмунд у меншості зуміла втримати нічию в поєдинку з Вердером. Вилучення на 73 хвилині отримав захисник Ніко Шлоттербек.

Також Майнц та Штутгарт влаштували гольову перестрілку. Зустріч між цими командами завершився з рахунком 3:3. Зазначимо, що по ходу зустрічі Майнц поступався у 2 м'ячі.

Чемпіонат Німеччини — Бундесліга

2 тур, 31 серпня

Айнтрахт — Гоффенгайм 3:1 (2:0)

Голи: 1:0 - 24 Екітіке, 2:0 - 33 Ларссон, 2:1 - 54 Крамарич, 3:1 - 56 Мармуш.

Бохум — Боруссія Менхенгладбах 0:2 (0:0)

Голи: 0:1 - 67 Кляйндінст, 0:2 - 78 Онора

Вердер — Боруссія Дортмунд 0:0

Вилучення: Шлоттербек 73

Гольштайн Кіль — Вольфсбург 0:2 (0:2)

Гол: 0:1 - 27 Арнольд, 0:2 - 30 Борнаув

Штутгарт — Майнц 3:3 (2:1)

Голи: 1:0 - 8 Мійо, 2:0 - 15 Левелінг, 2:1 - 43 Амірі, 2:2 - 62 Буркгардт, 3:2 - 88 Рідер, 3:3 - 90+4 Ляйч

Також сьогодні відбудеться ще 1 поєдинок між Баєром та Лейпцигом. Зустріч розпочнеться о 19:30 за київським часом.

Нагадаємо, раніше Уніон здолав Санкт-Паулі у 2 турі Бундесліги.